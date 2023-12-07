صعود تجارة الصين مع روسيا خلافا لها مع الولايات المتحدة

أشارت بيانات الجمارك الصينية اليوم الخميس إلى أن تجارة الصين مع روسيا صعدت بشكل ملحوظ في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الجاري، خلافا لتجارة بكين مع واشنطن.

ارتفاع صادرات الصين

صعدت صادرات الصين في شهر نوفمبر الماضي، في أول زيادة منذ أبريل 2023، بينما انخفضت الواردات، بحسب بيانات الهيئة العامة للجمارك الصينية، الصادرة اليوم الخميس.

ارتفعت الصادرات بنسبة 0.5% مقارنة بالعام السابق إلى 291.9 مليار دولار، وهي إشارة على إمكانية ارتفاع الطلب بعد أشهر، لكن الواردات انخفضت بنسبة 0.6% إلى 223.5 مليار دولار، بعد أن ارتفعت بنسبة 3% في أكتوبر الماضي.

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وتعاني الصين من تباطؤ التجارة الخارجية هذا العام وسط تباطؤ الطلب العالمي وتعثر التعافي رغم إلغاء البلاد ضوابطها الصارمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا أواخر العام الماضي.

وارتفع الفائض التجاري الصيني الشهر الماضي بنسبة 21% إلى 68.4 مليار دولار، مقارنة بـ56.5 مليار دولار في أكتوبر 2023.

تجارة روسيا والصين تبلغ مستوى قياسيا جديدا

صعد حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 بنسبة 26.7%، ليصل إلى مستوى قياسي عند 218.17 مليار دولار، وذلك يكون الهدف الذي حدده رئيسا روسيا والصين للعام 2024 قد تحقق قبل الموعد المخطط.

وفي الفترة المذكورة (يناير - نوفمبر 2023) صدرت الصين بضائع بقيمة 100.33 مليار دولار إلى روسيا، بزيادة قدرها 50.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، كما زادت الصادرات من روسيا إلى الصين بنسبة 11.8%، لتصل إلى 117.84 مليار دولار.

انخفاض التجارة بين الصين والولايات المتحدة

انخفضت التجارة بين الصين والولايات المتحدة في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023 بنسبة 12.2% على أساس سنوي، لتصل إلى 607.01 مليار دولار، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

وتراجعت الصادرات من الصين إلى الولايات المتحدة في الفترة المذكورة بنسبة 13.8% على أساس سنوي إلى 457.756 مليار دولار، في حين صدرت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 149.258 مليار دولار إلى الصين، بانخفاض نسبته 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

المصدر: أ ب + نوفوستي