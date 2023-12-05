الإماراتي سلطان الجابر: ثمة محاولات لتقويض عمل رئاسة قمة المناخ

أكد رئيس مؤتمر "كوب28" الإماراتي سلطان الجابر، أنه يحترم علم المناخ بعد أن تعرض لانتقادات بسبب مقطع فيديو مسرب شكك فيه في دراسة عن علم الوقود الأحفوري.

وجاء تصريح سلطان الجابر بعد تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية تضمن تشكيك المسؤول الإماراتي بدراسة علمية تقول بضرورة التخلص من الوقود الأحفوري من أجل إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة.

وقال الجابر في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: "نحن هنا لأننا نؤمن بالعلم ونحترمه بشدة"، وأشار إلى "وجود محاولات مستمرة تهدف إلى تقويض عمل رئاسة قمة المناخ".

وقبل يومين نشرت الصحيفة البريطانية تقريرا مرفقا بفيديو لفعالية من مؤتمر المناخ، قال فيه سلطان الجابر، إنه لا توجد دراسة علمية تقول بضرورة التخلص من الوقود الأحفوري من أجل إبقاء ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة.

إقرأ المزيد

كذلك نقلت الصحيفة عن خبراء اتهامهم للمسؤول الإماراتي الكبير بأن تصريحاته تتعارض مع الأهداف المعلنة لمؤتمر "كوب 28".

وانطلقت فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، في 30 الشهر الماضي في دبي وتستمر فعاليات الحدث حتى الـ 12 من ديسمبر الجاري.

ويعد مؤتمر "كوب 28" منصة فعالة لتحقيق الطموحات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة لجميع الدول للتعاون وتوحيد الجهود، وخاصة في وقت تتنامى فيه أهمية العمل المناخي المشترك.

المصدر: الغارديان