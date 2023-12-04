من مؤتمر "كوب 28".. وزير المالية الروسي عن قضية المناخ: نجاح بعض الدول لا يكون على حساب غيرها

شدد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، على أهمية ربط أجندة المناخ بالمصالح الوطنية للدول وقدراتها، وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق نجاح بعض الدول في قضية المناخ على حساب بلدان أخرى.

وجاء التصريح خلال مشاركة الوزير الروسي في فعالية المائدة المستديرة في مؤتمر المناخ في دبي، حيث ناقش مجموعة من وزراء المالية الأدوات المالية للتحول الأخضر.

وقال أنطون سيلوانوف: "بالنسبة لروسيا، فقد شكلنا الإطار التنظيمي اللازم، واعتمدنا عقيدة المناخ، ووافقنا على معايير مشاريع التنمية المستدامة وأطلقنا تداول (تبادل) وحدات الكربون".

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وفيما يلي أبرز تصريحات سيلوانوف:

- يجب أن ترتبط أجندة المناخ بالمصالح الوطنية للدول وقدراتها.

- لابد من تنفيذ التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون بشروط عادلة، وفيما يتعلق بقضية المناخ، لا ينبغي تحقيق نجاح بعض الدول في قضية المناخ على حساب بلدان أخرى.

- من المهم تحفيز الاستثمار الخاص في المشاريع المناخية.

- دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل المشاريع الخضراء كبير.

وأمس قررت 50 شركة في قطاع النفط والغاز، تمثل 40% من الإنتاج العالمي، الالتزام بالتخلص من الكربون في عملياتها الإنتاجية بحلول عام 2050

المصدر: RT