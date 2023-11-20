الروبل الروسي عند أعلى مستوى في نحو 5 أشهر

واصل الروبل الروسي صعوده أمام العملات الرئيسية في تعاملات اليوم الاثنين، وجرى تداول الروبل أمام الدولار واليورو عند أعلى مستوى منذ مطلع يوليو الماضي 2023.

وبحلول الساعة 12:05 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 1.84 روبل إلى 88.15 روبل، وتراجع سعر صرف اليورو بواقع 1.50 روبل إلى 96.13 روبل.

فيما انخفض سعر اليوان الصيني بواقع 16 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 12.32 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

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ويوم الأربعاء الماضي، سجلت العملة الروسية أعلى مستوى في نحو 5 أشهر أمام العملة الأمريكية، حيث تم تداول الدولار دون مستوى 89 روبلا.

وفي سوق الأسهم، صعد مؤشر البورصة الروسية للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.04% إلى 3207.3 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 1.88% إلى 1143 نقطة.

وعزا خبراء ارتفاع الروبل الروسي لانخفاض الطلب على العملة الأجنبية في ظل تشديد السياسة النقدية في روسيا، والديناميكية الإيجابية لأسعار النفط.

المصدر: RT