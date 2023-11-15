في بورصة موسكو.. الروبل الروسي يواصل ارتفاعه أمام الدولار واليورو

واصل الروبل الروسي صعوده أمام العملات الرئيسية في تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلا أعلى مستوى أمام العملتين الأمريكية والأوروبية منذ مطلع يوليو الماضي 2023.

وبحلول الساعة 13:45 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.62 روبل إلى 88.98 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 4 يوليو 2023.

وانخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.43 روبل إلى 96.70 روبل، فيما تراجع سعر صرف اليوان بواقع 19 كوبيكا إلى 12.28 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

إقرأ المزيد

وبذلك يكون الروبل قد سجل مستوى قياسيا للمرة الثانية اليوم، ففي وقت سابق الأربعاء جرى تداول الدولار دون مستوى 90 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 27 يوليو 2023.

وعزا خبراء ارتفاع الروبل الروسي لانخفاض الطلب على العملة الأجنبية في ظل تشديد السياسة النقدية في روسيا، والديناميكية الإيجابية لأسعار النفط وتوقعات "أوبك" ووكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب العالمي على النفط.

المصدر: RT + نوفوستي