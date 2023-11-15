ارتفاع أسعار النفط بعد تقرير وكالة الطاقة الدولية

صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن حسنت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على الذهب الأسود خلال العام الجاري 2023.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، جرى تداول عقود الخام الأمريكي الآجلة عند 78.44 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.51% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول عقود خام "برنت" الآجلة عند 82.93 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.56% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وأمس حسنت وكالة الطاقة الدولية (IEA) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي 2023 والمقبل 2024، على الرغم من التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي.

وأظهر تقرير الوكالة أنها رفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 إلى 2.4 مليون برميل يوميا مقابل 2.3 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة.

المصدر: RT + بلومبرغ