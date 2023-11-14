"فيتش" تحذر من سيناريو تقفز بموجبه أسعار الذهب الأسود

حذرت وكالة "فيتش" من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 120 دولارا للبرميل العام المقبل، مع تصاعد النزاع في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت الوكالة بأن الصراع في الشرق الأوسط يهدد بتعطيل إمدادات النفط وبالتالي الإضرار بالنمو الاقتصادي العالمي في العام 2024.

وفي تقرير صدر مؤخرا، حددت الوكالة سيناريو محتملا لأسعار نفط أعلى من المتوقع، والتي من المتوقع أن تكبح نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.4 نقطة مئوية في العام المقبل.

وفي وقت سابق، أشارت "فيتش" إلى أن متوسط سعر النفط سيصل إلى 75 دولارا للبرميل في عام 2024 و70 دولارا في عام 2025، لكن الصراع في الشرق الأوسط غير الموازين.

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وأضافت: "يفترض السيناريو أنه بسبب قيود العرض، سيبلغ متوسط أسعار النفط 120 دولارا للبرميل في العام 2024 و100 دولار للبرميل في العام 2025".

وجاء في تقرير الوكالة: "ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع مؤشرات فيتش 20 تقريبا، على الرغم من أن التأثير سيتبدد إلى حد كبير في عام 2025"، مشيرة إلى أن النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان سوف يتراجع بنسبة 0.5 نقطة مئوية في العامين 2024 و2025.

وللمقارنة يتم تداول أسعار النفط عند مستوى 82 - 83 دولارا للبرميل، وسط قلق الأسواق من توسع المواجهة في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: RT