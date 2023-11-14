ارتفاع أسعار الذهب الأسود بعد تقرير منظمة "أوبك"

تواصل أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد صدور توقعات إيجابية من منظمة "أوبك" للطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.29% إلى 78.49 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.27% إلى 82.74 دولار للبرميل.

وأمس صعدت أسعار الذهب الأسود في ظل بيانات أظهرت انخفاض المخزونات العالمية وتباطؤ نشاط التنقيب في الولايات المتحدة، بالإضافة لتوقعات إيجابية من منظمة "أوبك" حول الطلب العالمي على الخام.

إقرأ المزيد

وأغلق خام "برنت" عند 82.52 دولار للبرميل، فيما سجل الخام الأمريكي عند التسوية 78.26 دولار للبرميل.

وفي أحدث تقرير لـ"أوبك"، رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 2.46 مليون برميل يوميا، بزيادة 20 ألف برميل عن التوقعات السابقة.

المصدر: RT + بلومبرغ