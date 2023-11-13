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"أوبك" تعدل تقديراتها حول إنتاج الذهب الأسود في روسيا

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية
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زادت منظمة "أوبك"، في تقريرها اليوم الاثنين، توقعاتها لإنتاج النفط والمكثفات في روسيا للعام الجاري 2023 بمقدار 80 ألف برميل يوميا إلى 10.6 مليون برميل يوميا.

وبحسب رسم بياني تضمنه التقرير وبحسب تقديرات "أوبك" فإن إنتاج الهيدروكربونات السائلة في روسيا توزع خلال العام الجاري كالتالي: في الربع الأول 11.19 مليون برميل يوميا، وفي الثاني 10.86 مليون، وفي الثالث 10.77 مليون، وفي الربع الرابع يتوقع أن يكون عند 9.63 مليون برميل يوميا.

ويعني ذلك أن متوسط الإنتاج في العام 2023 سيكون عند 10.6 مليون برميل يوميا، وبذلك سيكون الإنتاج قد انخفض بمقدار 0.4 مليون برميل يوميا.

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ويأخذ تقرير منظمة الدول المصدرة للبترول في الاعتبار جميع تعديلات الإنتاج المعلنة للدول المشمولة في اتفاق "أوبك+" حتى نهاية عام 2023.

كذلك عدلت منظمة "أوبك" في تقريرها توقعاتها للطلب العالمي على النفط لعام 2023، وتتوقع زيادة بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا ليصل إلى 102.1 مليون برميل يوميا.

المصدر: نوفوستي

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