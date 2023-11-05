نوفاك: روسيا مستمرة حتى نهاية 2023 بخفض صادرات النفط طوعا بمقدار 300 ألف برميل يوميا

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا ستستمر حتى نهاية عام 2023 في خفض طوعي لصادرات النفط إلى الأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وقال نوفاك في تصريحات للصحفيين: "ستواصل روسيا حتى نهاية ديسمبر 2023 خفضا طوعيا إضافيا في إمدادات النفط والمنتجات النفطية للأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر وأكتوبر الماضي في 2023".

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وأضاف نوفاك أنه سيتم إجراء تحليل للسوق الشهر المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تعميق التخفيض أو زيادة إنتاج النفط.

كما أكد نائب رئيس الوزراء أن التخفيض الطوعي الإضافي يهدف إلى تعزيز إجراءات دول أوبك+ للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط.

المصدر: تاس