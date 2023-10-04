نوفاك: روسيا ستواصل خفضها الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية 2023

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا ستواصل خفضها الطوعي لصادرات النفط البالغ 300 ألف برميل يوميا، حتى نهاية العام الجاري 2023.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن الخفض الطوعي لصادرات الذهب الأسود دخل حيز التنفيذ في سبتمبر وأكتوبر 2023 وسيمتد حتى نهاية العام الجاري.

وذكر المسؤول الروسي أن قرار الخفض الطوعي ستتم مراجعته الشهر المقبل للنظر في تعميق الخفض أو زيادة الإنتاج. كما لفت إلى أن هذا الخفض يأتي إضافة إلى خفض طوعي أعلنت عنه روسيا في أبريل 2023، والذي يمتد حتى نهاية ديسمبر 2024.

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وأكد نوفاك أن التخفيضات تهدف لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة "أوبك+" بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط.

وتنتظر الأسواق اليوم نتائج اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+"، المنعقد عبر الإنترنت، ويتوقع الخبراء والمحللون أن تبقي المجموعة على استراتيجية تخفيضات الإنتاج دون تغيير.

المصدر: RT