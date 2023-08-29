وزير التجارة الصيني يبلغ نظيرته الأمريكية بموقف بلاده من عقوبات واشنطن على بكين

صرح وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو أثناء لقائه نظيرته الأمريكية جينا رايموندو، بأن بكين تشعر بقلق كبير من السياسة الأمريكية في مجالات أشباه الموصلات والعقوبات ضد الشركات الصينية.

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وفي بيان صدر عن وزارة التجارة الصينية: "عبر وانغ وينتاو بالدرجة الأولى عن قلقه الكبير من الرسوم الجمركية الأمريكية فيما يخص القسم رقم 301 حول الصين وكذلك السياسة (الأمريكية) في مجال أشباه الموصلات والقيود الاستثمارية الموجهة إلى الجانبين والإعانات التمييزية والعقوبات ضد الشركات الصينية".

وأشار وانغ وينتاو أيضا إلى أن "تعميم الأمن القومي لا يساعد في التبادل التجاري والاقتصاد الطبيعي، كما أن فرض الإجراءات الأحادية الجانب والحمائية لا يتفق مع قواعد السوق ومبدأ المنافسة العادلة، بل يلحق ضررا بأمن واستقرار سلاسل الإنتاج والتوريد العالمية".

وتابع: "أعلنت الولايات المتحدة أكثر من مرة أنها لا تسعى لقطع العلاقات مع الصين، وتأمل بكين بأن تضع الولايات المتحدة هذه التصريحات موضع التنفيذ".

وتقوم وزيرة التجارة الأمريكية، جينا رايموندو، بزيارة إلى الصين حيث تجري لقاءات مع كبار المسؤولين الصينيين ورجال الأعمال الأمريكيين.

المصدر: نوفوستي