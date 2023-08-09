بكين تعلق على قرار واشنطن بفرض قيود على الاستثمار في قطاع التقنيات العالية الصيني

أعرب المتحدث باسم سفارة بكين لدى واشنطن، ليو بينغيو، عن خيبة أمل بلاده من قرار إدارة بايدن بالحد من الاستثمار الأمريكي في قطاع التقنيات العالية الصيني.

وصرح بينغيو لوكالة "تاس" يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة اتجهت نحو فرض قيود جديدة على هذه الاستثمارات، رغم أن الصين أعربت مرارا عن قلقها العميق من هذا الأمر.

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وعلق المتحدث باسم السفارة الصينية على توقيع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يقيد الاستثمار الأمريكي في القطاع المذكور، قائلا إن "الصين تشعر بخيبة أمل كبيرة من هذا الأمر"، مؤكدا أن هذه الخطوة "ستعيق التعاون التجاري الطبيعي بين البلدين" وتضر بمصالح رواد الأعمال.

وأضاف: "نحث الجانب الأمريكي على الوفاء بوعده والوفاء بوعد الرئيس بايدن بعدم السعي إلى الانفصال (الاقتصادي) عن الصين، أو وقف التنمية الاقتصادية للصين، أو احتواء الصين. هذا أمر حيوي لإرساء أساس متين للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة، وستراقب الصين الوضع عن كثب وتحمي حقوقها ومصالحها بحزم".

وتجدر الإشارة إلى أن الوثيقة التي وقعها بايدن ذكرت أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع أمرا تنفيذيا للرد على تهديد للأمن القومي الأمريكي من الدول المخيفة التي تحاول تطوير واستخدام تقنيات ومنتجات سرية أو متقدمة، تلعب دورا رئيسيا فيما يتعلق بالاستخبارات أو المراقبة أو الوسائل في الفضاء السيبراني".

المصدر: تاس