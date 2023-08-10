بكين تلوح بـ"إجراءات" ردا على تقييد واشنطن الاستثمار في قطاع التقنيات العالية الصيني

أعلنت بكين أنها تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات ردا على القيود الأمريكية الأخيرة على الاستثمار في الصين، معربة عن الأمل بأن "تحترم واشنطن قوانين اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة".

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة، ومن خلال تقييد استثمارات الشركات الأمريكية تحت ذريعة" الحد من المخاطر"، "تقطع الروابط والسلاسل في مجال الاستثمار، وتنحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة.. كما وتضر بنظام التجارة الدولية وتعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية".

وأشارت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، إلى أن "الصين تعرب عن قلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات".

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وأضافت أن بكين تأمل في أن "تتفادى الولايات المتحدة عرقلة التبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري العالمي بشكل مصطنع، وأيضا وضع عقبات أمام تعافي الاقتصاد العالمي".

وأصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أمرا تنفيذيا يوجه وزارة الخزانة الأمريكية بتقييد بعض الاستثمارات الأمريكية في الصين في قطاعات التكنولوجيا فائقة الحساسية، بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

وتأتي القيود التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل في وقت تسعى فيه إدارة بايدن إلى تعزيز موقفها تجاه الصين عسكريا واقتصاديا وتقنيا.

المصدر: "نوفوستي" + أ ف ب