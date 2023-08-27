مصر.. صرف المعاشات بزيادة تصل لـ15% لـ11 مليون مصري

ينتظر ملايين المصريين بفارغ الصبر وصل عددهم إلى 11 مليون مواطن، صرف المعاشات الجديدة التي ستبدأ يوم 1 سبتمبر، بزيادة تصل إلى 15%.

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ويبدأ أصحاب المعاشات في صرف رواتب شهر سبتمبر 2023، يوم الجمعة 1 سبتمبر، لتوضح التأمينات الاجتماعية إتاحة صرف المعاشات لنحو 11 مليون صاحب معاش ومستحق للمعاش، من ماكينات الصراف الآلي "atm"، ومنافذ شركة فوري، كما يتاح الصرف من المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

وينص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في المادة رقم 35 على ما يلي: "تزيد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15% للزيادة".

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أنه في شهر أبريل الماضي 2023، أي منذ 5 أشهر وبقرار رئاسي، زادت المعاشات بنسبة 15%، وتمّ صرفها بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيها، قبل موعد صرفها الفعلي بـ3 أشهر كما نص القانون، لافتة إلى أنّه تم تبكير صرف زيادة المعاشات 2023 .

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرّر صرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه صُرفت مع معاش شهر نوفمبر 2022، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه

المصدر: الوطن