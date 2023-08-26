المالية الروسية: من المتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 2.5% بحلول نهاية عام 2023

أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن توقعات نمو الاقتصاد الروسي بحلول نهاية عام 2023، بلغت نسبة 2.5% أو أكثر.

وقال الوزير: "بينما انكمش الاقتصاد العام الماضي بنسبة 2.1%، فإننا نتوقع هذا العام أن يتعافى الاقتصاد وينتعش بنسبة 2.5%، وربما أعلى من ذلك. لذلك يمكننا القول إننا سنستعيد الانخفاض الذي حدث في الفترة الماضية".

وأشار سيلوانوف إلى أنه يتوقع أن يظل التضخم عند مستوى 6% في عام 2023، وأضاف: "سنتخذ رفقة البنك المركزي كافة الإجراءات لخفض التضخم إلى مستوى القيم المخطط لها".

وبحسب تقرير نشرته وزارة المالية الروسية خلال أغسطس الجاري، بلغت نسبة عجز ميزانية البلاد في الفترة من يناير إلى يوليو 2023، 1.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومن الناحية المالية 2.817 تريليون روبل.

وأشارت الوزارة إلى أن ديناميكية النفقات وصلت إلى مستوى طبيعي، حيث نمت في الفترة المذكورة بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى 17.341 تريليون روبل.

المصدر: RT + تاس