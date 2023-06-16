سيلوانوف: اقتصادات دول بريكس تجاوزت من حيث معادلة القوة الشرائية اقتصادات دول مجموعة السبع.

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن اقتصادات دول مجموعة "بريكس" قد تجاوزت من حيث معادلة القوة الشرائية اقتصادات دول مجموعة السبع.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع مكسيم الطوري مراسل RT Arabic: "تطلق روسيا في الوقت الحالي، الروبل الرقمي الخاص بها، والذي لن يخضع لأي قيود. العديد من الدول لم تعد تثق في الحسابات بالدولار أو اليورو أو العملات الأخرى التي تتلاعب بها الدول الغربية. لقد بدأت بالفعل عملية تحويل وتعويض الدولار بقطع حسابية أخرى أكثر موثوقية".

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وأشار الوزير إلى أن "عام 2022 كان الأول للتحول الصعب للاقتصاد، لكن روسيا نجحت في اجتيازه بشكل لائق فعلا: لقد وجدت الدولة الروسية أسواقا جديدة لمنتجاتها، وأعادت تشكيل خطوط سير الاستيراد، وزادت من إنتاج المؤسسات الوطنية".

وشدد أنطون سيلوانوف، على أن نتيجة تراجع العولمة كانت بالنسبة للغرب تزايد التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية وموارد الطاقة، وانخفاض القدرة التنافسية.

وقال: "الحظر الكامل على تصدير البضائع إلى روسيا سيكون بالنسبة للاتحاد الأوروبي، بمثابة إطلاق رصاصة على الساق. لقد دخل الاقتصاد الروسي في مسار إيجابي".

المصدر: RT