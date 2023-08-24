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البرازيل تقترح على الأرجنتين استبدال الدولار باليوان الصيني

مال وأعمال

البرازيل تقترح على الأرجنتين استبدال الدولار باليوان الصيني
Globallookpress Cfoto/Keystone Press Agency
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أعلن وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد أن البرازيل اقترحت على الأرجنتين استخدام اليوان الصيني في التجارة الثنائية بدلا من الدولار الأمريكي.

وقال حداد خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "لقد وجهنا إلى الحكومة الأرجنتينية المقترح بشأن ضمانات التصدير البرازيلي باليوان".

وأضاف أن مصرف البرازيل الحكومي سيضمن التعاملات التجارية.

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وأشار إلى أن هذه الآلية ستضمن مصالح أوساط الأعمال الوطنية وتلبي متطلبات البنك المركزي.

وكان وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا قد أعلن في أبريل الماضي أنه في ظروف احتياطيات الدولارات المحدودة في البلاد، ستستخدم الأرجنتين اليوان لدفع ثمن الواردات.

وفي يونيو الماضي استخدمت الأرجنتين اليوان الصيني لأول مرة لسداد الديون أمام صندوق النقد الدولية.

المصدر: تاس

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