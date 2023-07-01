صحيفة: الأرجنتين سددت ديون صندوق النقد الدولي باليوان الصيني

قالت صحيفة La Nación، إن الأرجنتين وعلى خلفية مشاكلها في مجال الاحتياطيات الدولية، قامت بتسديد ديونها لصندوق النقد الدولي باليوان الصيني.

وجاء في المقالة: "سددت الحكومة 2.7 مليار دولار اليوم باستخدام اليوان وحقوق السحب الخاصة ".

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ومن المتوقع أن يتوجه وفد أرجنتيني إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لمواصلة المفاوضات.

في يونيو 2018، وافق صندوق النقد الدولي على تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار للأرجنتين. وكان من المفترض أن يساعد ذلك في تقليص عجز الموازنة على خلفية تزايد التضخم.

وفي أكتوبر من ذلك العام وافق الصندوق على زيادة برنامج التمويل إلى 56.3 مليار دولار. لكن في عام 2021، تم تخفيض المبلغ إلى 44 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي