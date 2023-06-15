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مصرفي روسي: اليوان بات العملة الاحتياطية العالمية بدلا من الدولار

مال وأعمال

مصرفي روسي: اليوان بات العملة الاحتياطية العالمية بدلا من الدولار
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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يرى رئيس مجلس إدارة البنك الروسي "فنيش إيكونوم بنك" إيغور شوفالوف، أن العملة الصينية اليوان بدأت تشغل مكانة العملة الاحتياطية العالمية بدلا من الدولار، الذي يشغلها الآن.

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وجاء تصريح شوفالوف اليوم على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذا الأسبوع في روسيا، وقال: "اليوان الآن هو العملة الاحتياطية العالمية لا يمكن إخفاء ذلك".

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الروسي أن العمل حول تخلي العالم من الاعتماد على الدولار سيستمر، وقال: "حتى أولئك الذين تربطهم علاقات جيدة بالولايات المتحدة، والذين يراقبون هذه المواجهة الاقتصادية والمالية، من أجل سلامتهم الخاصة، سوف يدعمون تطوير أنظمة تسوية أخرى لا تشمل "سويفت" والدولار".

وأشار إلى أن "فنيش إيكونوم بنك" تخلى عن الدولار في التسويات الدولية، وبدلا منه يستخدم اليوان والعملات الأخرى للدول الصديقة.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة. 

المصدر: نوفوستي

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