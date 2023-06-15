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بدء مراسم اللقاء بين الرئيسين الروسي والجزائري في الكرملين (فيديو)

المالية الروسية تتوقع إيرادات الموازنة غير النفطية في 2023 أعلى من التقديرات

مال وأعمال

المالية الروسية تتوقع إيرادات الموازنة غير النفطية في 2023 أعلى من التقديرات
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن تنفيذ إيرادات الميزانية غير النفطية سيكون في العام الجاري 2023 أعلى من التقديرات المخطط لها.

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وجاء تصريح وزير المالية الروسي اليوم في جلسة نقاش جرت في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، المنعقد هذا الأسبوع في روسيا.

وأشار سيلوانوف إلى أن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قامت في وقت سابق بتحسين توقعات النمو الاقتصادي للعام الحالي.

وبحسب تقديرات أولية لوزارة المالية الروسية فقد نفذت الميزانية الروسية في الفترة من يناير إلى مارس هذا العام بعجز قدره 2.4 تريليون روبل، حيث بلغت النفقات 8.077 تريليون روبل فيما وصلت الإيرادات إلى 5.677 تريليون روبل.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 يونيو 2023، وسيركز الحدث الدولي على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل.

ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، وينعقد المنتدى وجها لوجه مع مراعاة قواعد الوقاية الصحية وباستخدام التقنيات الرقمية الحديثة. 

المصدر: RT

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