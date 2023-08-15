مصر.. الشرقية للدخان تتدخل لحل أزمة السجائر

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان في مصرk هاني أمان، أن الشركة رفعت كميات السجائر الموزعة على السوق بين 25 مليونا وحتى 30 مليونا، ليصل الإجمالي لـ150 مليون سيجارة يوميا.

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وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان أن الشركة تبدأ ضخ ما يقرب لـ 150 مليون سيجارة يوميا في السوق المصرية، بداية من اليوم الأربعاء، بهدف زيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

وتابع أمان أن الشركة تسعى جاهدة لرفع الكميات المنتجة من السجائر الشعبية في السوق المصرية، لمنع جشع التجار واستغلال المواطنين، مع السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وأكد أن الكميات المنتجة يوميا تزيد عما يتم ضخه يوميا، مضيفا أن عملية الإنتاج مستقرة مع توافر كل المستلزمات.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد عقد اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، حيث استعرض موقف نشاط عملها، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف المنتجات، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.

كما خرج الاجتماع بالتأكيد على توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، وزيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".

المصدر: القاهرة 24