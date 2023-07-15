أوكرانيا ترفض توقيع أي وثائق مع روسيا بشأن شراء مفاعلين نوويين روسيين من بلغاريا

أعلنت شركة "إينيرغو آتوم" الأوكرانية للطاقة أنها لا تخطط لتوقيع أي وثائق مع روسيا بشأن شرائها مفاعلين نوويين روسيي الصنع من بلغاريا.

ونفت الشركة صحة تصريحات الخبير الأوكراني نيكولاي شتينبرغ بأن بيع مكونات للمفاعلات النووية يتطلب رقابة خاصة، والسماح من الجهة المنتجة، وبالتالي بجب توقيع اتفاقية ثلاثية بين أوكرانيا وروسيا وبلغاريا.

وقالت "إينيرغو آتوم" إن أوكرانيا "لا تجري أي مفاوضات ولا تخطط للتوقيع على أي وثائق مع روسيا".

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وأضافت الشركة أنه في حال نجاح المفاوضات مع بلغاريا، ستقوم شركة "ويستنغهاوس" الأمريكية بنصب المعدات، ولن يحتاج الجانب الأوكراني إلى أي صيانة من قبل روسيا.

وكان موقع "يوراكتيف" الإعلامي قد أفاد في وقت سابق بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بحث خلال زيارته لبلغاريا شراء أوكرانيا اثنين من المفاعلات النووية الروسية الصنع.

المصدر: نوفوستي