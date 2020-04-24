بلغاريا تخطر "روس آتوم" بتأجيل مناقصة بناء محطة بيليني الكهروذرية

أخطرت السلطات البلغارية، مؤسسة الطاقة الذرية الروسية "روس آتوم"، بتأجيل مناقصة بناء محطة بيليني الكهروذرية في بلغاريا، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال ممثل "روس آتوم": "تلقينا اليوم إخطارا رسميا من الجانب البلغاري، يقول إنه بسبب وباء فيروس كورونا، تقرر تأجيل موعد مناقصة بناء محطة بيليني الكهروذرية في بلغاريا".

وذكر الجانب البلغاري، أن "تحديد المواعيد الدقيقة يعتمد إلى حد كبير على إمكانية وصول المشاركين إلى ما يسمى بغرفة المعلومات لدراسة الوثائق الفنية للمشروع، قبل صياغة مقترحات المشاركين".

المصدر: تاس