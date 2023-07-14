"شلومبرجير" تعلن وقف المعدات والتكنولوجيا إلى روسيا بالكامل

أعلنت شركة "شلومبرجير" (SLB) الأمريكية لخدمات الطاقة عن وقف كامل لتوريدات المعدات والتكنولوجيا إلى روسيا.

وجاء في بيان للشركة، نشرته يوم الجمعة، أن "SLB أعلنت اليوم عن وقف توريدات المنتجات والتكنولوجيا إلى روسيا من كافة المواقع في العالم، نظرا لتوسيع العقوبات الدولية".

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وأشارت الشركة إلى أنه في وقت سابق تم وقف التوريدات معدات وتكنولوجيات SLB من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا.

يذكر أن شركة "شلومبرجير"، التي تعتبر من أكبر مزودي الخدمات لقطاع النفط والطاقة في العالم، أعلنت في 19 مارس 2022 عن وقف الاستثمارات وتقديم التكنولوجيات لروسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس