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الكرملين يتحدث عن إجراءات الحكومة الروسية لحماية الاقتصاد الوطني من القيود الغربية

مال وأعمال

الكرملين يتحدث عن إجراءات الحكومة الروسية لحماية الاقتصاد الوطني من القيود الغربية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن السلطات تتخذ إجراءات لحماية الاقتصاد والشركات الروسية وذلك في ظل إجراءات لعدد من الدول ضد روسيا.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "الحكومة الروسية تتخذ إجراءات على خلفية الإجراءات العدوانية غير المسبوقة ضدنا من قبل بلدان أخرى. نتخذ تدابير لحماية اقتصادنا وحماية شركاتنا في المقام الأول، هذه هي الطريقة التي يجب التعامل بها مع القيود".

وحددت السلطات الروسية عشرة شروط لخروج الشركات الأجنبية من روسيا، على وجه الخصوص الشرط المرتبط بتصريح إعادة شراء الأصول الروسية.

ومن الإجراءات الأخرى ييع الأصول بخصم لا يقل عن 50% من القيمة السوقية، وتوافر تقييم مستقل للقيمة السوقية للأصول، ووضع مؤشرات أداء للمساهمين الجدد، والتحويل الطوعي إلى الميزانية بما لا يقل عن 10% من القيمة السوقية للأصول.

المصدر: نوفوستي

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