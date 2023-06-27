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علماء روس يتوصلون لنتائج مذهلة بعد دراسة رواسب الذهب في صحراء مصر الشرقية

مال وأعمال

علماء روس يتوصلون لنتائج مذهلة بعد دراسة رواسب الذهب في صحراء مصر الشرقية
Globallookpress
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أجرى علماء روس من المعهد المشترك للبحوث النووية مع نظرائهم من جامعة المنصورة المصرية، دراسة عينات صخرية من مناجم الذهب في صحراء مصر الشرقية.

وقام العلماء بدراسة صخور ورواسب المناجم في الجزء الجنوبي الشرقي من مصر لتحديد التركيب الأولي للخام الموجود ونسب المعادن الموجودة فيه.

وقال فايل بيدوي، أحد العلماء القائمين على الدراسة: "حصلنا على 37 عينة من 3 مناجم داخل منطقة دائرية نصف قطرها 5-20 كم وأرسلناها إلى مختبرنا لدراسة العينات، استخدمنا تحليل التنشيط النيوتروني والذي يتميز بالدقة عالية، ثم قمنا بقياس تركيز كل عنصر."

وتابع "لوحظ أن نسبة الذهب في العينات أعلى بكثير مما هو عليه في مناطق أخرى من الصحراء المصرية".

وفقا للعلماء، هناك مواقع واعدة أخرى تحتاج للتنمية في مجال تعدين الذهب في الصحراء الشرقية لمصر، وتجري بالفعل دراسات مماثلة هناك.

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد الدراسة على تحديد المناطق الواعدة بهدف تطويرها، وتوفير الوقت في المسح الجيولوجي.

 

المصدر: atomic-energy

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