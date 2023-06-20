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تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور

مال وأعمال

تركيا ترفع الحد الأدنى للأجور
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد إلى 11 ألفا و402 ليرة (نحو 483 دولار) لفترة النصف الثاني من العام الجاري 2023.

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وجاء ذلك خلال اجتماع استضافته وزارة العمل والضمان الاجتماعي مع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، الذي يشمل ممثلين حكوميين وآخرين عن اتحاد نقابات العمال وأرباب العمل.

وصرح وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد أشيق هان، بأن قرار رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف و506 ليرات إلى 11 ألفا و402 ليرة، جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل.

وأضاف أن القرار يبدأ سريانه اعتبارا من 1 يوليو المقبل.

المصدر: الأناضول

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