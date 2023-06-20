حفيظة غاية تنسف ما كان يصر عليه أردوغان وتتجه لخطوة "ستفاجئ" الأسواق

ذكرت صحيفة ملييت التركية، أن البنك المركزي التركي قد يتوجه لرفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل ملحوظ إلى نحو 40% يوم الخميس المقبل، وذلك في خطوة لدعم الليرة التركية.

إقرأ المزيد

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تبدو معقولة للغاية من حيث الاستثمار في البلاد.

وقالت في تقرير لها: "تعتقد الصحيفة على نطاق واسع أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة إلى 15-20 في المئة هذا الأسبوع ثم يواصل عملية رفع خمس نقاط مئوية في الاجتماعين المقبلين، لكن هناك من يعتقد أن البنك سيرفع سعر الفائدة إلى 30-40 في المائة، ما سيؤدي إلى زيادة كبيرة على الفور".

وتشهد الليرة التركية موجة انخفاض مقابل العملات الأجنبية منذ ثلاثة أسابيع، واليوم بلغ سعر صرف العملة الأمريكية مقابل التركية 23.63 ليرة للدولار، ويأتي ذلك بعد أن كانت العملة عند 18.73 ليرة للدولار مطلع العام الجاري.

ولم يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة لفترة طويلة وتركه دون تغيير، والآن المؤشر عند 8.5%. وفي وقت سابق، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه ما دام في السلطة فإن أسعار الفائدة ستنخفض.

فيما يتوقع خبراء أن البنك المركزي التركي سيرفع سعر الفائدة في المستقبل القريب بسبب الوضع المحيط بالعملة الوطنية التركية.

المصدر: برايم