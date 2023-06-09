من هي رئيسة البنك المركزي التركي الجديدة؟

عين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المسؤولة التنفيذية المالية، حفيظة غاية أركان، كرئيسة للبنك المركزي التركي، فمن هي الرئيسة الجديدة للمصرف التركي؟

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ويأتي تعيين أركان في قيادة البنك المركزي التركي تزامنا مع تدني قيمة الليرة التركية، فمنذ يومين بلغت العملة (23.6 ليرة للدولار) لأول مرة في التاريخ.

وأصبحت حفيظة غاية أركان أول امرأة تتولى هذا المنصب في تركيا، وأركان من مواليد إسطنبول عام 1982 وتخرجت من جامعة البوسفور قسم الهندسة الصناعية عام 2001، قبل أن تستكمل تحصيلها الدراسي في الولايات المتحدة وتحصل على شهادة الدكتوراه في مجال بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون.

وحصلت أركان على برنامجين تعليميين، الأول في مجال علوم الإدارة من كلية هارفارد للأعمال، والثاني حول القيادة من جامعة ستانفورد، وهي حاصلة على شهادة الدكتوراه في مجال بحوث العمليات والهندسة المالية من جامعة برينستون.

وتتمتع بخبرة كبيرة في الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والابتكار.

وبدأت أركان مسيرتها المهنية عام 2005 في مؤسسة "غولدمان ساكس" الأمريكية للخدمات المالية والاستثمارية واستمرت فيها لمدة 9 أعوام، قبل الانتقال إلى العمل في مصرف "فيرست ريبابلك بنك" عام 2014، ولمدة 8 سنوات.

كما عملت أركان كرئيسة مجلس إدارة في شركة "تيفاني أند كو" التي تعتبر من أكبر الشركات الأمريكية المختصة بالمجوهرات، قبل العمل عام 2022 في مجلس إدارة شركة "مارش ماكلينان" للاستشارات المالية العالمية المدرجة ضمن قائمة "فورتشن 500" الصادرة عن مجلة فورتشن والمعنية بتصنيف أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتمتع أركان بخبرة كبيرة في الأعمال المصرفية والاستثمار وإدارة المخاطر والتكنولوجيا والابتكار الرقمي، وهي عضو في المجلس الاستشاري لقسم بحوث العمليات والهندسة المالية في جامعة برينستون.

المصدر: RT + الأناضول