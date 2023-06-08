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أردوغان يعين رئيسا جديدا للبنك المركزي التركي

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أردوغان يعين رئيسا جديدا للبنك المركزي التركي
Legion-Media
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أكدت الجريدة الرسمية التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان، عيّن حفيظة غاية أركان، المسؤولة التنفيذية المالية في الولايات المتحدة، كرئيسة للبنك المركزي التركي.

وصدر مرسوم تعيين الخبيرة المصرفية الدولية غاية أركان، كرئيسة للبنك المركزي في الجريدة الرسمية.

كما ذكرت الجريدة الرسمية أن أردوغان عيّن سلفها شهاب قافجي أوغلو، رئيسا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (بي.دي.دي.كيه).

 يذكر أن حفيظة غاية أركان، الموصوفة في تركيا بـ"أصغر أستاذ مالي" قد عادت من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد الدراسة والعمل بمصارف عدة ومستشارة استثمارية.

كما شهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، في وقت سابق، مراسم تسليم الوزير السابق مولود تشاووش أوغلو مهام المنصب لخلفه هاكان فيدان.

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المصدر: "بلومبرغ"

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