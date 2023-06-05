تركيا.. هاكان فيدان يتسلم مهامه من سلفه تشاووش أوغلو (صور + فيديو)

شهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الاثنين، مراسم تسليم الوزير السابق مولود تشاووش أوغلو مهام المنصب لخلفه هاكان فيدان.

وأعرب فيدان في كلمة له عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الثقة والتقدير الذي منحه في تعيينه وزيرا للخارجية بعد رئاسة جهاز الاستخبارات.

AFP

وأضاف: "بعد أن أمضيت 13 عاما في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمل مسؤوليات كبيرة، أشكر فخامة الرئيس على ثقته بي وتعييني وزيرا للخارجية الذي يتطلب أيضا نفس القدر من المسؤولية".

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görevi Mevlüt Çavuşoğlu’ndan devraldı https://t.co/jGVv3D93pQpic.twitter.com/smCdgpIP7w — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 5, 2023

وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ.

كما شكر نظيره السابق قائلا: "الوزير تشاووش أوغلو رجل دولة وسياسي والأهم من كل هذا، لديه مزايا فريدة وعالية من الناحية الإنسانية والصداقة".

AFP

بدوره، قال تشاووش أوغلو في تغريدة على "تويتر": "اليوم، أنا في سلام وسعادة لتسليم مهمة وزارة خارجية جمهورية تركيا، التي تسلمتها في 29 أغسطس 2014، إلى أخي وزميلي هاكان فيدان. أتقدم بخالص الشكر للدبلوماسيين الأتراك، وجميع العاملين في وزارة الخارجية، وإلى السيد الرئيس لقيادته وثقته فينا".

29 Ağustos 2014’te devraldığım Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı görevini bugün kardeşim ve dava arkadaşım Hakan Fidan’a devretmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyim.



Bu şerefli görev süresince birlikte çalıştığımız; dünyanın gıpta ile baktığı Türk diplomatlarına ve tüm… pic.twitter.com/KdgaBJQz19 — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 5, 2023

المصدر: "الأناضول" + RT