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تركيا.. هاكان فيدان يتسلم مهامه من سلفه تشاووش أوغلو (صور + فيديو)

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تركيا.. هاكان فيدان يتسلم مهامه من سلفه تشاووش أوغلو (صور + فيديو)
AFP
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شهدت وزارة الخارجية التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الاثنين، مراسم تسليم الوزير السابق مولود تشاووش أوغلو مهام المنصب لخلفه هاكان فيدان.

وأعرب فيدان في كلمة له عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الثقة والتقدير الذي منحه في تعيينه وزيرا للخارجية بعد رئاسة جهاز الاستخبارات.

تركيا.. هاكان فيدان يتسلم مهامه من سلفه تشاووش أوغلو (صور + فيديو)
AFP

وأضاف: "بعد أن أمضيت 13 عاما في جهاز الاستخبارات الذي استوجب تحمل مسؤوليات كبيرة، أشكر فخامة الرئيس على ثقته بي وتعييني وزيرا للخارجية الذي يتطلب أيضا نفس القدر من المسؤولية".

وأكد أنه سيواصل دفع رؤيته للسياسة الخارجية الوطنية التي تقوم على سيادة إرادة الشعب التركي واستقلال الدولة عن جميع مجالات النفوذ.

تركيا.. هاكان فيدان يتسلم مهامه من سلفه تشاووش أوغلو (صور + فيديو)

كما شكر نظيره السابق قائلا: "الوزير تشاووش أوغلو رجل دولة وسياسي والأهم من كل هذا، لديه مزايا فريدة وعالية من الناحية الإنسانية والصداقة".

تركيا.. هاكان فيدان يتسلم مهامه من سلفه تشاووش أوغلو (صور + فيديو)
AFP

بدوره، قال تشاووش أوغلو في تغريدة على "تويتر": "اليوم، أنا في سلام وسعادة لتسليم مهمة وزارة خارجية جمهورية تركيا، التي تسلمتها في 29 أغسطس 2014، إلى أخي وزميلي هاكان فيدان. أتقدم بخالص الشكر للدبلوماسيين الأتراك، وجميع العاملين في وزارة الخارجية، وإلى السيد الرئيس لقيادته وثقته فينا".

المصدر: "الأناضول" + RT

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