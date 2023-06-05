بـ"تغريدة".. رئيس المخابرات البريطانية يرتكب خطأ استخباراتيا

أثارت تهنئة رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور لوزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان ضجة على المنصات، بعدما أشار في تهنئته لحساب ينتحل صفة الوزير التركي عبر "تويتر.

وكتب مور في تغريدة باللغة التركية "أتمنى لصديقي وزميلي السابق التوفيق في منصبه الجديد.. حظا سعيدا يا وزير"، ثم وضع إشارة إلى حساب غير رسمي لا يتبع وزير الخارجية التركي.

Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım! @hakanfidan_trhttps://t.co/3Jng7GkwVr — Richard Moore (@ChiefMI6) June 4, 2023

ورغم أن الحساب المنتحل لصفة هاكان فيدان كتب في معلومات الحساب أنه ليس رسميا، وهو حساب ساخر فقط، فإن ذلك لم يمنع مور من الإشارة إلى الحساب، لأنه يبدو لم يتحقق من صحته قبل الإشارة إليه، مما أثار تعليقات ساخرة من قبل المغردين باللغتين الإنجليزية والتركية.

İt is an parody account:) Mr.Moore u must pay attention to the details.Hakan fidan does not hava an twitter account yet.:) — MARTİN (@MARTINILEON) June 4, 2023

MI6 CIA falan çok abartıyoruz galiba. İbrahim Kalın abi saz çalıp oynatır bunları. :/ — Beyinsiz (@superbeyinsiz) June 4, 2023

وعندما تنبه للموضوع، غرد مور مرة أخرى وكتب بالتركية "عفوا هذا محرج، ولكن حتى لو كان الحساب ساخرا، فإن أطيب تمنياتي تتحقق!".

Hay aksi, bu utanç verici! ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek! 😊 https://t.co/NCpoozWZbb — Richard Moore (@ChiefMI6) June 4, 2023

وكان مور عمل سفيرا في تركيا من 2014 إلى 2017، وفي يوليو 2020 عين رئيسا لجهاز المخابرات السرية في المملكة المتحدة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي تشكيلة الحكومة الجديدة عقب انتهاء مراسم تنصيبه لولاية جديدة، وتسلم فيدان الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات حقيبة وزارة الخارجية.

المصدر: RT