بعد تفجير أوكرانيا أنبوبا لشحن الأمونيا الروسية.. مسؤول روسي يتحدث عن سير بناء مسار شحن بديل

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي، دينيس مانتوروف، أن بناء محطة لشحن الأمونيا في مدينة تامان الروسية المطلة على البحر الأسود سيكتمل بحلول العام 2024.

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وأشار مانتوروف، الذي يشغل أيضا منصب وزير التجارة والصناعة الروسي، إلى أن سير عمل بناء المحطة يسير وفقا للخطة الموضوعة، ولفت إلى أن شحن المادة عبر خط أنابيب الأمونيا توقف بعد أن تم تفجير خط الأنابيب من قبل أوكرانيا.

وقال مانتوروف "لقد تم تعليق عمليات التسليم عبر خط الأنابيب، ولا توجد لدى الجانب الروسي إمكانية الوصول لإصلاح المنشأة في غضون عام أو في المستقبل القريب، لذلك تم اتخاذ مسار مختلف (لحل المشكلة) سيتم تشغيل محطة شحن الأمونيا في تامان بحلول نهاية العام".

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مخربين أوكرانيين قاموا بتفجير جزء من خط أنابيب لضخ الأمونيا بمنطقة خاركيف، وأفادت بوقوع ضحايا وشددت على أن الحادث يعد عملا إرهابيا.

المصدر: برايم