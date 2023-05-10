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المركزي الروسي يعلن ارتفاع احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي

مال وأعمال

المركزي الروسي يعلن ارتفاع احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفاد البنك المركزي الروسي بأن الاحتياطيات الدولية للبلاد ارتفعت بحلول 1 مايو الجاري بنسبة 0.32% مقارنة بمستواها في أبريل الماضي وبلغت 595.787 مليار دولار.

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وأشار بنك روسيا (المنظم الروسي) إلى أن الاحتياطيات صعدت بواقع 1.908 مليار دولار أو ما نسبته 0.32%.

وللمقارنة فقد كانت الاحتياطيات العام الماضي في 1 مايو عند مستوى 593.052 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية هي عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: تاس

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