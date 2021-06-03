احتياطيات روسيا الدولية تسجل مستويات تاريخية

تجاوزت احتياطيات روسيا من الذهب والعملة الصعبة حتى الـ28 من مايو الماضي الـ605 مليارات دولار، مسجلة بذلك مستويات تاريخية.

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ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت الاحتياطيات بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة 0.8% وبلغت 605.9 مليار دولار.

والرقم القياسي قبل هذا الذي سجلته الاحتياطيات الروسية بلغ 600.9 مليار دولار في 21 مايو 2021.

وخلال العام الماضي صعدت الاحتياطيات بنسبة 7.5% وبلغت بحلول العام الجاري 598.8 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: نوفوستي