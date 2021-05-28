احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي تصعد إلى مستويات تاريخية

ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية، المؤلفة من ذهب ونقد أجنبي، في شهر مايو الجاري فوق مستوى 600.7 مليار دولار، وسجلت مستويات قياسية هي الأعلى على الإطلاق.

وذكر بيان صدر عن البنك المركزي الروسي أن احتياطيات البلاد صعدت في الفترة من 14 وحتى 21 مايو 2021 بنسبة 1.2% ما يعادل 7 مليارات دولار وبلغت 600.9 مليار دولار.

وتم بذلك تحطيم الرقم القياسي السابق، حيث أن الاحتياطيات سجلت في 7 أغسطس 2020 مستوى 600.7 مليار دولار.

وخلال العام الماضي صعدت الاحتياطيات بنسبة 7.5% وبلغت بحلول العام الجاري 2021 مستوى 598.8 مليار دولار.

واحتياطيات روسيا الدولية عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تتكون من النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.

المصدر: نوفوستي