دول الخليج تتحرك بعد قرار الفدرالي الأمريكي

رفعت السعودية والإمارات والبحرين وقطر وسلطنة عمان أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس على خطى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي قرر رفع سعر الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

- السعودية:

وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 بالمئة من 5.50 بالمئة.

كذلك، رفعت السعودية معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" إلى 5.50 بالمئة من 5.25 بالمئة.

- الإمارات:

كما قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة ليصل إلى 5.15 بالمئة.

- البحرين:

من جانبه، رفع مصرف البحرين المركزي، سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة على ودائع الأسبوع الواحد من 5.75 بالمئة إلى 6 بالمئة.

ورفعت البحرين أيضا، سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 بالمئة، وسعر الفائدة على الودائع لفترة 4 أسابيع إلى بنفس المقدار 6.75 بالمئة.

وزادت البحرين سعر الفائدة الذي يفرضه البنك المركزي على مصارف التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض إلى 7 بالمئة.

- قطر:

ورفعت قطر أسعار فائدة الإيداع والإقراض وإعادة الشراء 25 نقطة أساس، ليرتفع سعر الإيداع إلى 5.5 بالمئة والإقراض إلى ستة بالمئة وإعادة الشراء إلى 5.75 بالمئة.

ورفع الفدرالي، الأربعاء، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 25 نقطة أساس لتستقر عند نطاق 5-5.25 بالمئة، في زيادة هي العاشرة على التوالي منذ مارس 2022.

المصدر: وكالات