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الروبل الروسي يواصل الارتفاع

مال وأعمال

الروبل الروسي يواصل الارتفاع
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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تواصل العملة الروسية نموها أمام العملات الرئيسية المتداولة في بورصة موسكو اليوم الثلاثاء، وذلك في ظل موجة صعود بدأت يوم الجمعة الماضي.

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وبحلول الساعة 16:28 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 45 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 79.80 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.18 روبل إلى 87.50 روبل، في حين تراجع اليوان الصيني بواقع 11 كوبيكا إلى 11.48 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

ويوم الجمعة  انخفض الدولار بمقدار 1.08 روبل واليوان بواقع 12 كوبيكا واليورو بمقدار 1.05 روبل.

وجاء الانخفاض بعد قرر البنك المركزي الروسي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي عند 7.5%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

المصدر: نوفوستي

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