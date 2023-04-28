كيف تم تداول الروبل بعد قرار المركزي الروسي؟

قفزت العملة الروسية الروبل أمام العملتين الأوروبية والأمريكية، في تعاملات اليوم الجمعة، بعد قرار المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي.

وبحلول الساعة 16:02 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف اليورو إلى دون مستوى 88 روبلا، وذلك للمرة الأولى منذ 6 أبريل الجاري، إلى 87.19 روبل، بانخفاض قدره 2.53 روبل (الروبل = 100 كوبيكا) عن سعر الإغلاق السابق.

في حين تراجع سعر صرف الدولار إلى دون مستوى 80 روبلا، كذلك للمرة الأولى منذ التاريخ نفسه (6 أبريل 2023) إلى 79.21 روبل، بانخفاض قدره 2.12 روبل عن سعر التسوية السابق.

وفي وقت سابق اليوم، قرر البنك المركزي الروسي، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي عند 7.5%، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

المصدر: RT