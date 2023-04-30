مصر.. تحذير عاجل بخصوص أمر "كارثي" من "شعبة الذهب" للمواطنين

وجهت شعبة الذهب في مصر تحذيرا للمواطنين بخصوص شراء الذهب من خلال المنصات الإلكترونية والتطبيقات، واصفة هذه الطريقة بالكارثية.

وفي هذا الصدد، علق رئيس شعبة المصوغات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية هاني ميلاد على انتشار منصات وتطبيقات لتداول وتجارة الذهب، موضحا أنه أمر كارثي ولم يصدر لأي من هذه المنصات أي ترخيص من جهات معتمدة، محذرا المواطنين من الشراء عبر تلك المنصات أو من قيام بعض الأفراد ببيع مشغولاتهم الذهبية على بعض صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف هاني ميلاد قائلا: "يمكن أن يكون المعروض ذهبا مسروقا أو ذهبا مغشوشا، كما أن قيام الفرد بشرائه من بائع وتاجر يضمن للمستهلك الحصول على فاتورة معتمدة يستطيع معها ضمان حقه في حالة حدوث أي مشكلة أو رغبته في البيع".

كما أوضح ميلاد قائلا: "إننا في فترة زمنية نعاني فيها من ظروف اقتصادية محلية وعالمية أدت إلى انخفاض السيولة وزيادة إقبال المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن بدلا من تذبذب أسعار الصرف" ، حيث اقترح أن يتم زيادة الاعتماد على الذهب عالميا بعملة أخرى أسوة بالدولار.

وعن الأنباء المتداولة حول قيام مصر بتصدير الذهب، أكد ميلاد أنه أمر غير صحيح، إنما يتم تصدير المشغولات الذهبية هي كمية محدودة تمت خلال شهرين فقط من بداية العام الحالي وتم استبدالها بخامات من الذهب ودفع فرق المصنعية.

المصدر: "صدى البلد"