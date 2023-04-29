لأول مرة في تاريخ مصر.. الحكومة تدرس قرارا هاما بشأن الذهب

قال وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر علي المصيلحي، إن العاملين بالخارج يجب أن يسمح لهم بإدخال الذهب دون جمارك، خاصة أن الذهب بالخارج أرخص من الداخل.

وخلال مؤتمر صحفي ، أوضح علي المصيلحي قائلا: "سنقدم مقترحا للبرلمان للسماح بدخول الذهب مع العاملين بالخارج دون دفع جمارك".

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية: "اللي عنده دهب ميبيعهوش..العرض والطلب السبب الرئيسي في زيادة السعر، والسعر العالمي والدولار سبب تاني في الزيادة".

وأكد أن كمية الذهب في مصر محدودة جدا وهناك فجوة في الأسعار، لافتا إلى زيادة الطلب على السبائك وجنيهات الذهب، وأن أي تدخل من وزارة التموين غير مسموح.

وأشار إلى أنه يجب السماح للعاميلن بالخارج، بإدخال الذهب دون دفع جمارك.

المصدر: "القاهرة 24"