الكشف عن سعر وتفاصيل إطلاق مصر أول سيارة كهربائية محلية الصنع

كشف عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومؤسس شركة إنوفيت مصر محمد الغمري، تفاصيل إطلاق مصر أول سيارة كهربائية محلية الصنع.

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وقال إن السيارات تحتل المرتبة السابعة في واردات مصر من الخارج، وتصنيع سيارة كهربائية محلية سيعود بالنفع على الميزان التجاري وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأضاف الغمري، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، أن مصر بها 5.5 مليون سيارة 6% أجرة و94% ملاكي منها 80% تستخدم داخل المدن، مؤكدًا أن تكلفة تشغيل السيارات الكهربائية ثلث تكلفة السيارات التي تعمل بالبنزين.

وتابع عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية، ومؤسس شركة إنوفيت مصر، أن المكونات الأساسية للسيارة الكهربائية المصرية يتم استيرادها من الخارج، ونخطط للتحول من 60% تصنيع إلى 100% تصنيع محلي من مكونات السيارة الكهربائية المصرية.

وأكد الدكتور محمد الغمري، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن طرح أول سيارة كهربائية مصرية في الأسواق خلال 6 أشهر، وسعرها سوف يتراوح بين 100 و170 ألف جنيه.

وأشار عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى أن السيارة الكهربائية محلية الصنع يتم شحنها لمدة 3 ساعات فقط للشحنة الواحدة وتكلفة الشحنة ستبلغ 10 جنيهات فقط، لافتًا إلى أن هناك تحالف بين الجامعات المصرية والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي لتصنيع السيارة الكهربائية محليًا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية