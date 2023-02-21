مصر تنجح في تصنيع أول سيارة كهربائية محليا (صور)

كشف مجلس الوزراء المصري عن تصنيع مصر أول سيارة كهربائية محليا، بهدف توطين صناعة السيارات الكهربائية.

وعقد رئيس الوزراء المصري اجتماعا لاستعراض مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، حيث تفقد في الفناء الداخلي لمجلس الوزراء، نماذج للسيارات المنتجة، حيث طالب بالعمل على زيادة المكون المحلي، والاهتمام بجودة المنتج.

وأعرب وزير التعليم العالي عن سعادته لإتاحة الفرصة لعرض نموذج تصنيع سيارة كهربائية مصرية يحقق ربط البحث العلمي بالصناعة، وهو ما نضعه على أجندة أولوياتنا، لافتاً إلى أن هذا النموذج خضع للتطوير بتكليف من رئيس الوزراء بعد عرضه عليه بأحد المعارض.

وسيتم بدء التصنيع خلال 6 أشهر للسيارة المخصصة للاستخدام داخل المدينة بمكون محلي 60%، مع العمل على رفع المكون المحلي إلى 90% خلال 24 شهراً من بدء الإنتاج، عبر مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بهدف تصميم جميع المكونات الإلكترونية والكهربية محلياً.

كما أنه سيتم إنشاء مجمع لتصنيع السيارات الكهربية على مساحة 50 ألف متر، واتخاذ ترتيبات لتعميق المكون المحلي في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الإلكترونية، للوصول إلى نسبة 100%، مضيفاً أن المشروع يستهدف تلبية احتياجات السوق المصرية من مختلف الطرازات، وتطوير تصميم مصري للسيارات المنتجة من خلال كوادر وطنية عالية المستوى.

وأبدت شركات أجنبية استعدادها للشراكة لإنشاء مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وكذا تصنيع المحركات محلياً.

وتبلغ سرعة السيارة الجديدة 45 كم/ ساعة طبقاً للمواصفات أو 60 كم/ ساعة، وستعمل بالكهرباء، حيث أبدى رئيس الوزراء موافقة مبدئية في هذا الشأن، مع اتخاذ الاجراءات الخاصة بذلك.

المصدر: RT