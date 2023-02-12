روسيا والسعودية تعملان على توسيع التعاون العسكري التقني

قال السفير الروسي في الرياض سيرغي كوزلوف، إن روسيا والسعودية كثفتا العمل لتوسيع التعاون العسكري التقني بين البلدين.

وأضاف السفير: "تزايدت الرغبات في المملكة في تنويع القدرات الدفاعية في البلاد، بما في ذلك من خلال توسيع جغرافية التعاون العسكري التقني مع دول أخرى في العالم. وروسيا واحدة منها".

وتابع السفير قائلا: "لقد تكثف العمل في هذا المجال بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ويتجلى ذلك على وجه الخصوص من خلال الاتصالات الثنائية المنتظمة، بما في ذلك عمل اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون العسكري التقني".

وربط السفير بحث السعوديين عن شركاء جدد بالتهديدات الأمريكية بإعادة تقييم معالم العلاقات مع السعودية، بما في ذلك الجانب العسكري.

وأشار إلى أن واشنطن غير راضية عن قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط.

المصدر: نوفوستي