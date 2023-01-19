وزير الخارجية السعودي يكشف عن تفاهم مع روسيا

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على أهمية الشراكة مع روسيا، مشيرا إلى أن الرياض مستمرة في التفاعل مع موسكو في مختلف المجالات بما فيها قطاع النفط.

وقال الوزير السعودي يوم 19 يناير في "دافوس" خلال مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ": "لدينا شراكة مهمة مع روسيا، أوبك +. إنها شراكة تحقق الاستقرار في سوق النفط، وهو أمر مهم بالنسبة لنا لأن النفط لا يزال مصدرنا الرئيسي (للدخل)، لكنه مهم أيضا للمجتمع الدولي."

وأضاف: "نرى أن أسعار الطاقة لدينا قفزت بشكل كبير بعد تصعيد (النزاع في أوكرانيا)، وتمكنّا من تثبيت (أسعار) النفط بصورة نسبية، إنها قضية مهمة جدا."

وتابع وزير الخارجية السعودي: "سوف نتعاون مع روسيا بشأن هذه المسألة، وسوف نتعاون مع روسيا .. لإيجاد طريقة لحل النزاع (في أوكرانيا). كما تعلمون، لدينا مواضيع أخرى مع روسيا نعمل عليها". وأردف الوزير: "تعمل المملكة أيضا مع أوكرانيا، التي تعد شريكا تجاريا رئيسيا للرياض."

المصدر: تاس