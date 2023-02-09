السيسي يعلق على استيراد مصر 90% من زيت الطعام.. ويقدم نصيحة للمواطنين بسبب غلاء الأسعار

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استيراد مصر أكثر من 90% من احتياجاتها من زيت الطعام.

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وقال الرئيس المصري عن توافر الزيت بالسوق المحلي: "كنا بنتكلم إمبارح أنا والدكتور مصطفي أننا نستورد 2.5 مليون طن من الزيت وهذا أكثر من 90%من احتياجاتنا، ونعمل على خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا العام الحالي و500 ألف فدان صويا العام القادم من أجل زيادة حجم الزيت من فول الصويا المحلي، ومن أجل استفادة الفلاح المصري".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم الخميس، في افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز"، أن البلد في خلال 30 أو 40 عاما زاد فيها عدد السكان بنسبة كبيرة جدا، ولكن في هذا الوقت الدولة لم تستطع مجابهة هذا النمو الكبير.

وتابع: "بطمن المواطنين إن السلع موجودة ومفيش أي مشكلة، والأزمة اللي مرت علينا خلال الشهرين أو الثلاثة اللي فاتوا متجيش تاني، وإن شاء الله نكمل طريقنا بأفضل مما كنا عليه".

وأضاف السيسي: "لو لقيت محل مغلي السعر متشتريش منه.. والداخلية والتموين لديها القدرة على ضبط الأسعار والسيطرة عليها".

وكانت مصر قد أعلنت نيتها زراعة أكثر من 750 ألف فدان من النباتات الزيتية خلال العام المقبل، لتقليل واردات الزيوت، والاعتماد على البدائل المحلية.

وقال بيان للحكومة المصرية، الاثنين، نستهدف الوصول بالمساحة المنزرعة بالقطن إلى 500 ألف فدان العام المقبل، بسبب ما تتمتع به بنسبة زيوت عالية إلى جانب الكُسب حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقطن العام الجاري 320 ألف فدان، بحسبما أكده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.

وتبحث الحكومة التوسع في إنتاج الزيت الخام محلياً عبر زيادة زراعة المحاصيل الزيتية، من خلال توفير التقاوي المطلوبة، وكذا تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف توفير المنتجات للمواطنين.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه من المقرر أن تتم زراعة نحو 100 ألف فدان ذرة هذا العام، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل، كما ستتم زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل.

المصدر: RT