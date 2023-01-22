بلومبرغ: زيادة حادة في استيراد الاتحاد الأوروبي للمعادن الأرضية النادرة من الصين عبر روسيا

ذكرت وكالة بلومبرغ يوم الأحد أن حجم إمدادات المعادن الأرضية النادرة من الصين إلى الاتحاد الأوروبي عبر روسيا زاد بشكل كبير في عام 2022.

وفقا لبلومبرغ: في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم المعادن الأرضية النادرة المستخرجة في الصين والمنقولة إلى الاتحاد الأوروبي عبر روسيا 36074 طنا، وهذا يمثل ضعف الكميات المنقولة في عام 2021.

في الوقت نفسه، تشير بلومبرغ إلى أن بعض المعادن الأرضية النادرة التي توفرها الصين يمكن استخدامها في صناعة الدفاع، ولا سيما اللانثانم، المستخدمة على نطاق واسع في إنتاج الذخيرة الخارقة للدروع.

وتنقل بلومبرغ عن مايكل ورمسر، مؤسس الشركة النرويجية Norge Mining قوله: "إنه لأمر مدهش، بالرغم من كل العقوبات ، لا تزال سلسلة التوريد هذه تعمل. وهذا يؤكد مدى أهمية المعادن الأرضية النادرة، ويظهر مدى اعتمادنا عليها".

تلفت الوكالة بأن النقل بالسكك الحديدية عبر روسيا يقلص وقت التسليم إلى النصف. على سبيل المثال، يستغرق القطار من ووهان في الصين إلى دويسبورغ في ألمانيا 16 يوما، في حين يستغرق التسليم بطريق البحر، ضعف هذه المدة.

المعادن الأرضية النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا وهي مطلوبة لصناعات التكنولوجيا الفائقة، والصين تعد رائدة عالميا في استخراجها، حيث تبلغ حصة الصين في الإنتاج العالمي للمعادن الأرضية النادرة حوالي 70٪.

المصدر: تاس