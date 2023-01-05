ارتفاع معدل التضخم في الفلبين إلى 8.1% خلال ديسمبر

أعلن مكتب الإحصاء الوطني الفلبيني، اليوم الخميس، ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 8.1% خلال شهر ديسمبر الماضي، ليسجل أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2008.

وعزا المكتب ذلك إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بحوالي 10.2%، متأثرة بشكل كبير بارتفاع أسعار الخضراوات والأرز والدقيق والسمك والذرة واللبن.

وكان معدل التضخم قد سجل في نوفمبر الماضي 8%، فيما ترجح الحكومة تراجع معدل التضخم خلال عام 2023 إلى 4.5%، قبل أن يصل إلى المعدل المستهدف بحلول عام 2024.

المصدر: business inquirer