مانتوروف: إنتاج السيارات في روسيا هذا العام سينمو بنسبة 30٪

قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، إن وزارته تتوقع زيادة إنتاج السيارات من جميع أنواعها في روسيا إلى 800 ألف سيارة هذا العام مقابل 600 ألف سيارة العام الماضي.

وبهذا الشكل، سينمو إنتاج السيارات في الدولة في عام 2023 بنسبة تزيد على 30٪.

قبل ذلك، في ديسمبر، أفاد مانتوروف بأن أسعار السيارات في البلاد مستمرة في الاستقرار وانخفضت بالفعل بنسبة 18٪ لعدد من العلامات التجارية مقارنة بمارس 2022.

ووفقا لمعطيات وزارة الصناعة والتجارة، بالذات انخفضت أسعار السيارات التي تنتجها شركة "كاماز" وكذلك شركة "غاز".

ونوه مانتوروف، بأن وزارته تتوقع كذلك بأن يزداد مستوى بيع السيارات في روسيا من مختلف الماركات والأنواع إلى مليون قطعة في العام الحالي بالمقارنة مع 800 ألف سيارة في 2022.

وأعرب مانتوروف عن أمله بحلول الاستقرار في قطاع السيارات الروسية هذه السنة، وستحدد شركات إنتاج السيارات العالمية في روسيا، أخيرا موقفها بوضوح: هل ستبقى أو ستغادر ستنقل أصولها إلى طرف آخر.

وقال: "على سبيل المثال شركة مرسيدس تنجز معاملة نقل أصولها في روسيا إلى شركة أفتودور. الصفقة معقدة للغاية، وهي تشمل ليس فقط الإنتاج والبيع، بل والتأجير، وشركة التأمين، والبنك".

ويرى الوزير أن سوق السيارات الروسية، قد تتوسع بنسبة 25%.

المصدر: نوفوستي